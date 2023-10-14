В Баку осудили резолюцию ПАСЕ по ситуации вокруг Карабаха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан. Шушинский район. Вид на город Ханкенди

МИД Азербайджана осудил принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюцию по ситуации вокруг Карабаха, назвав ее предвзятой. На сайте ведомства говорится, что утвержденные документы не только откровенно противоречат основным соглашениям Совета Европы, но и «подстрекают Армению к очередной агрессии против Азербайджана и реваншизму». В Баку отметили, что ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала неспособность непредвзятого подхода к Азербайджану.

Решительно отвергаем и осуждаем принятую ПАСЕ 12 октября резолюцию номер 2 517 (2023) и рекомендацию номер 2 260 (2023), — говорится в сообщении.

В комментарии МИД также утверждается, что, защищая права этнических армян от несуществующих опасностей, ПАСЕ игнорирует обращения изгнанных из Армении азербайджанцев, связанные с восстановлением их прав и достойным возвращением.

Попытки использовать механизмы СЕ против Азербайджана дают абсолютно противоположный результат, и такие попытки не могут подорвать решимость Азербайджана продолжать деятельность, связанную с планами по обеспечению устойчивого мира в регионе и реинтеграции местных армян Карабахского региона, — заявили в МИД.

В принятой резолюции ПАСЕ говорится, что массовый исход почти всего армянского населения из региона привел к «обвинениям и обоснованным подозрениям, что это может быть равнозначно этнической чистке». ПАСЕ призывает Азербайджан создать «климат доверия и материальные условия» для возвращения армян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду на создание необходимой для этого решения политической среды на Южном Кавказе.