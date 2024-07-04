В Азербайджане рассказали о вступлении страны в ШОС Депутат Меджлиса Мусабеков: у Азербайджана нет препятствий для вхождения в ШОС

Фото: president.az

Ильхам Алиев

У Азербайджана не будет сложностей с вхождением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), рассказал NEWS.ru депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков. По его словам, процедура включения в состав организации не займет много времени.

Я не вижу никаких препятствий для вступления в эту организацию. Географическая близость, наличие развитых политических и экономических связей со странами-участницами — способствующие тому факторы. Полагаю, что присоединение Азербайджана к ШОС будет носить естественный характер. Этот процесс вряд ли растянется надолго, — заявил Мусабеков.

Азербайджан, отметил парламентарий, планирует перейти на следующий уровень взаимоотношений с государствами Шанхайской организации сотрудничества. Это намерение было позитивно встречено как Россией, так и Китаем, добавил он.

Депутат выразил уверенность, что степень вовлеченности Азербайджана в ШОС определенно повысится в ближайшие годы. Приглашение лидера Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в статусе почетного гостя только подчеркивает этот факт, подчеркнул собеседник.

Ранее в разговоре с NEWS.ru руководитель программы «Китайских и азиатских исследований» Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов высказал мнение, что Азербайджан потенциально может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Он добавил, что республика является одним из наиболее логичных и перспективных кандидатов на вступление в организацию.