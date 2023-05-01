Россия приостановила подачу газа в Армению

Из-за планового ремонта на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» приостановлена подача российского газа в Армению, сообщается на сайте «Газпром Армения», дочерней компании ПАО «Газпром». Работы продлятся до 4 мая.

На магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» в Ставропольском крае РФ с 1 мая 08:00 до 4 мая 20:00 прекращена подача природного газа в Армению, — сообщили в пресс-службе компании.

Армянские потребители не почувствуют ограничений на себе. Газоснабжение на территории страны будет осуществляться за счет внутренних ресурсов.

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье», протяженность которого составляет 612 км, ввели в эксплуатацию в 1988 году. Его проектная мощность — 1,8 млрд куб. м в год.

Подача газа из России в Армению уже приостанавливалась в осенний период из-за проведения плановых ремонтно-профилактических работ на газопроводе. Тогда ограничения действовали двое суток — с 18 по 19 октября.