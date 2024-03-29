В Армении заявили о вечном стремлении страны в ЕС Симонян: Армения всегда стремилась в ЕС, пока ее не втянули в ЕАЭС

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Ален Симонян

Членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для Армении, заявил спикер парламента республики Ален Симонян. Он подчеркнул, что страна всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС, передает «Интерфакс».

Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС — самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. <...> На самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее <...> не втянули в другую систему, — сказал Симонян.

Он отметил важность процесса становления республики кандидатом на членство в Европейском союзе. По словам Симоняна, многое надо привести в соответствие со стандартами объединения. Спикер парламента добавил, что в середине апреля Армения впервые посетит собрание глав парламентов стран ЕС, которое пройдет в Испании.

Симонян также коснулся вопроса заморозки Ереваном своего участия в ОДКБ. Он пояснил, что решение не изменится, «пока не поймем, существует ли эта организация, действует или выходит из нашего региона».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США, ЕС и Армения «наигранно недоумевают» относительно того, что их трехсторонняя встреча в Брюсселе вызывает у многих беспокойство. По ее словам, мероприятие имеет явную антироссийскую направленность.