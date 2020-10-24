В Армении сообщили о тяжёлых боях в Карабахе

https://static.news.ru/photo/293db67a-16f6-11eb-bed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

В настоящий момент в Нагорном Карабахе ведутся тяжёлые бои, заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе брифинга.

Интенсивные боевые действия шли весь день, и сейчас идут тяжёлые бои, — отметил он.

Бои развернулись севернее Гадрута и южнее Мартуни, а также в северном и западном направлениях близ Санасара (Кубатлы), передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом он отметил, что решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Азербайджана. Алиев также обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по урегулированию конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.