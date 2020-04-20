Украинские силовики начали борьбу с поджигателями леса возле Чернобыля

https://static.news.ru/photo/99e68cf4-82fd-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ MNSKOB/Global Look Press

Силовые структуры Украины приступили к «антидиверсионной операции» в лесах возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с целью предотвратить возникновение и распространение пожаров. В ходе операции уже была пресечена попытка поджога сухой травы.

О начале операции объявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт ТАСС. Он отметил, что во время мониторингового облёта 19 апреля в Чернобыльской зоне зафиксировано четыре охваченных огнём участка. Министр признался, что ситуация с пожарами остаётся сложной из-за сильного ветра, способствующего распространению огня.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Огонь уничтожил большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о вызванном лесными пожарами загрязнении воздуха.