Украинские силовики начали борьбу с поджигателями леса возле Чернобыля

Силовые структуры Украины приступили к «антидиверсионной операции» в лесах возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС с целью предотвратить возникновение и распространение пожаров. В ходе операции уже была пресечена попытка поджога сухой травы.
О начале операции объявил глава МВД Украины Арсен Аваков,
Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. Огонь уничтожил большой массив леса и 12 сёл, пустовавших после аварии 1986 года. 15 апреля украинские экстренные службы заявили о ликвидации горения, однако на следующий день шквалистый ветер привёл к новым возгораниям.
Как сообщал NEWS.ru, мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан о вызванном лесными пожарами загрязнении воздуха.
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