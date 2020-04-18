Кличко призвал жителей Киева оставаться дома из-за загрязнения воздуха

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы и призвал их оставаться дома и не открывать окна. Данное заявление политик и бывший боксёр сделал в связи с загрязнением воздуха на территории города, уровень которого превышает норму по ряду параметров.
Причиной ухудшения экологической ситуации в Киеве мэр назвал многочисленные природные пожары. По словам Кличко, в воздухе столицы Украины превышает норму содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида.
В черте Киева ликвидировали четыре природных пожара на площади 1,3 га, а в Киевской области они пока продолжаются на площади 27 га. Кроме того, на ситуацию оказывают негативное влияние лесные пожары в Житомирской области, — сообщил Кличко в Facebook.
Как ранее передавал NEWS.ru, столица Украины возглавила рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха по индексу QIAir.
В частности, сложная экологическая ситуация сложилась в Киеве из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне.
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