Кличко призвал жителей Киева оставаться дома из-за загрязнения воздуха

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Личный состав служб и ведомств, принимающих участие в тушении возгорания на территории Чернобыльской зоны, не имеет превышений содержания 137Сs радиоцезия. Об этом заявили в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

По состоянию на 08:00 18.04.2020 проверено 658 человек. Превышений содержания 137Cs в организме личного состава не обнаружено, — говорится сообщении пресс-службы агентства. Представители Госслужбы Украины по ЧС рассказали, что спасатели...