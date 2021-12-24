Украина продлила до конца 2022 года эмбарго на ввоз ряда товаров из России

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Руководство Украины приняло решение о продлении эмбарго на ввоз ряда российских товаров, срок его пока ограничен концом 2022 года, сообщают «Известия».

Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню, — говорится в документе.

Как отмечено авторами законопроекта, документ разработан для обеспечения национальной безопасности Украины «в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины».

Первый запрет на ввоз российских товаров на территорию сопредельного государства был предпринят в конце 2016 года. Он коснулся таких продуктов, как водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и сладости, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты. После этого перечень товаров неоднократно изменялся в сторону расширения, а действие эмбарго продлевалось.

В качестве ответа Россия распространила на Киев продовольственное эмбарго, которое было введено правительством в качестве контрмеры на применённые антироссийские санкции европейских стран.

Ранее стало известно, что Украина собирается запретить импорт товаров из Белоруссии. Проект закона об эмбарго зарегистрирован на сайте Верховной рады. Автором инициативы является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца.