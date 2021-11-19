Украина хочет запретить импорт белорусских товаров

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Украина собирается запретить импорт товаров из Белоруссии. Проект закона об эмбарго зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь, — сказано в карточке к законопроекту.

Однако сам текст принимаемого нормативного акта отсутствует. Сообщается, что автором инициативы является депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дануца.

Белоруссия недавно озвучила свою позицию по Крыму. Глава МИД страны Владимир Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остаётся прежней. По его словам, полуостров является российской территорией, и он предложил «исходить из этого».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе не окажет никакого влияния на возможность въезда граждан Белоруссии на Украину.