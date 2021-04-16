Украина оценила свои шансы на победу в войне с Россией

https://static.news.ru/photo/f7b06bd6-9f47-11eb-9b8d-96000091f725_660.jpg Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Украина вполне способна самостоятельно выступить против России в войне в Донбассе, считает командующий операцией Объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев.

Он объяснил в эфире YouTube-канала «Свобода слова Савика Шустера», что Киев готовится к самостоятельной операции.

Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооружённых сил союзников, — сказал военнослужащий.

Тем не менее власти страны надеются на материальную и техническую помощь своих союзников. Хотя в ВСУ считают, что её собственных сил вполне достаточно для вооружённого конфликта, а именно военных, техники и прочих составляющих.

Киев уже несколько недель нагнетает обстановку вокруг ситуации в Донбассе и обвиняет Россию в стягивании военной мощи к своим границам. Москва на это ответила, заверив, что никакой угрозы подобные действия не несут, а российские силы свободно перемещаются на своей территории по тем направлениям, по которым считают нужным.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Владимиру Путину ничего нельзя давать, «ведь он хочет всю Украину» и не согласен на компромисс. «Путину можно дать разве что под дых», — добавил он.