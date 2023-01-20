«Удар в спину»: январская трагедия 1990 года в Баку приблизила распад СССР МИД Азербайджана заявил, что «заказчики и исполнители» ввода в республику советских войск в ночь на 20 января 1990 года должны быть наказаны

Фото: Сергей Титов/РИА Новости

Азербайджанская ССР. Беспорядки на этнической почве в Баку 13-20 января 1990 года

20 января в Азербайджане День всенародной скорби. 33 года назад, в 1990 году в этот день в Баку были введены войска. Советское руководство тогда заявило, что это делается в целях «подавления народных волнений». Но в результате действий военных погибли около 150 человек, свыше 700 получили ранения. «Чёрный январь», как называют эти события в Азербайджане, стал трагедией. Эксперты полагают, что с него начались процессы, которые привели в итоге к развалу СССР. Военный штурм столицы союзной республики приобрёл мировой резонанс. Что могло стоять за этим решением советских руководителей — в материале NEWS.ru.

Ударили по людям ради коммунистической верхушки

Советские власти в 1990-м году заявляли, что войска введены в Баку для предотвращения массовых беспорядков на межнациональной почве. Сохранилось множество воспоминаний очевидцев о том, что в действительности армия подавляла участников манифестаций, которые вышли на площади Баку с протестами против агрессивных действий в отношении своих соотечественников. Речь идет о событиях в тогдашней Нагорно-Карабахской области (НКАО) и Армении, откуда армянские радикалы стали выдавливать азербайджанское население. Люди были вынуждены бежать из своих домов зимой, в холод. Очень быстро они заполонили улицы городов республики. Межнациональные противоречия крылись в вопросе принадлежности НКАО, входившей в состав Азербайджанской ССР.

Была у ввода войск и политическая задача — помочь удержать власть руководству ЦК Компартии Азербайджана. За неделю до трагедии в Баку начался массовый митинг с требованием отставки первого секретаря ЦК КПА Абдурахмана Везирова. В республике его называли креатурой генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва. До того Везиров работал послом в Непале и Пакистане, генеральным консулом в Индии. Дипломат не имел большого опыта руководителя, поэтому не смог вовремя затушить пожар сепаратизма, вспыхнувший на юго-западе Азербайджана. Его ошибками воспользовался оппозиционный Народный фронт Азербайджана, пытающийся отобрать у коммунистов власть по примеру прибалтийских республик.

Но руководство ЦК КПСС продолжало отстаивать позиции своих ставленников, не желая и слышать о Народном фронте. С военной прямотой это признал министр обороны СССР Дмитрий Язов на пресс-конференции, сказав журналистам, что целью армии было не допустить свержение коммунистов Народным фронтом. За два дня до ввода войск Везирова всё же вывезли в Москву, освободив от должности. Пожарные методы коммунистического Кремля, а также отсутствие чёткой национальной политики и привели к трагедии в Азербайджане.

Действовали безжалостно, как не в своей стране

Погибших в результате ввода войск в Баку людей похоронили на Аллее шехидов (Аллее павших героев) в Нагорном парке в центре Баку. Сюда люди постоянно приносят цветы, а в день общенационального траура, 20 января, объявляется минута молчания.

Фото: wikipedia.org Аллея памяти жертв 20 января 1992 года

Баку по-прежнему настаивает, чтобы инициаторы и исполнители ввода войск понесли наказание. МИД республики в своём заявлении подчеркнул, что события, произошедшие в ночь на 20 января, необходимо квалифицировать как преступление против человечности, поскольку были нарушены все международно-правовые документы. Руководство бывшего Советского Союза несет прямую ответственность за это преступление, говорится в заявлении.

«Несмотря на то что прошло уже 33 года, событиям 20 января, по своему характеру и масштабам являющимся одним из самых страшных преступлений, совершенных в XX веке, когда были грубо нарушены все международно-правовые документы, не дана международная правовая оценка», — говорится в заявлении.

Как создаётся впечатление после разговора с очевидцами трагедии, забыть они её уже не смогут. Собеседник NEWS.ru Фархад назвал ночь на 20 января 1990 года одной из самых тревожных в своей жизни.

20 января мы получили неожиданный удар в спину

Мне тогда было 17 лет. Неспокойное время мы переживали: митинги, постоянные стычки. В тот день я был дома вместе со своей семьей. Под вечер отец вышел на ночную смену, а мы смотрели телевизор. В какой-то момент телевизор словно заглох, перестали работать все каналы. Мы уже стали привыкать ко всяким коллизиям, потому пошли просто спать. Но поспать долго не получилось — проснулись от выстрелов. Выбежали на балкон. Стрельба была интенсивная, трассирующие патроны летали по всему городу. Мама в ужасе сказала, что стреляют по людям, но поверить в это было нереально. Мне показалось, что военные просто пугают людей, чтобы разогнать митинги. Тут под нашим балконам прогромыхали два танка, на броне которых сидели военные с автоматами. Они беспрерывно нажимали на курок. Пули летали по всей улице, убивая таких же, как мы, стоящих на балконах. Эту страшную картину мне забыть не удастся никогда! — вспоминает Фархад.

Фархад рассказал, что его отец в ту ночь вернулся с работы на два часа позже обычного. Он с ужасом рассказал, как у станции метро военные стреляли по людям, которые, как и он, добирались куда-то по своим делам. Отец Фархада чудом остался жив. Вместе с другими людьми он спустился в подземный переход, где укрылся от пуль. Когда стрельба умолкала, люди предпринимали на свой страх и риск попытки пробраться дворами к своим домам. Так удалось попасть домой и отцу Фархада.

Утром уже на балконах люди стали вешать черные флаги, — продолжает Фархад. 20 января мы получили неожиданный удар в спину, это боль навсегда. Тогда я впервые увидел сплочение народа перед общим горем. Чего греха таить, на советских военнослужащих в городе мы смотрели как на врагов. Сказать, что мы их ненавидели, — почти ничего не сказать. Видя, в каком состоянии находятся сотни наших соотечественников, мы всей семьёй пошли сдавать кровь. А на улицах нашего такого тёплого и уютного города ещё стояли мрачные танки...

Фото: Литвин Олег/Фотохроника ТАСС Жертвы трагических событий 20 января 1990 г. в Баку

На похороны погибших пришли не менее миллиона человек, улицы города ещё оставались застывшими после вооружённого нападения: передавленные троллейбусы, автомобили, разбитые окна, вспоминает историк из Баку Ризван Гусейнов.

Мы с отцом пошли проводить в последний путь погибших. Недалеко от пантеона, когда я шёл по дороге, навстречу выскочила БМП. Она летела прямо на меня, специально! Я резко отпрыгнул в сторону, что и спасло мне жизнь. Для нас прежде армия была, как и для других в советской стране, защитницей, и тут такая жестокость! На одной из улиц я увидел передавленный бронетехникой троллейбус, в котором ехали мирные люди, — рассказал NEWS.ru историк.

Как вспоминает Гусейнов, позже стало известно, что в составе воинского контингента было много резервистов, которых набрали за несколько дней до нападения на Баку. Вошла эта армада с северной части республики, с моря и по воздуху. Между тем в Баку находился штаб 4-й армии, которая имела автономное право вести боевые действия вплоть до Индийского океана. Даже её небольшой части хватило бы, чтобы пресечь любые беспорядки, но почему-то прислали 70-тысячный контингент со стороны, как в Афганистан. Действовали эти резервисты безжалостно, будто они попали в чужую страну.