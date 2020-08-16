Участники митинга за Лукашенко называют оппозицию проститутками

https://static.news.ru/photo/75f572c4-dfbe-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Люди, принимавшие участие в митинге в поддержку президента Белоруссии, начали расходиться после речи главы государства. Они идут по улицам и называют сторонников оппозиции «политическими проститутками».

Также они выкрикивают лозунг «Беларусь не отдадим», передаёт BBC. активисты держат в руках современные флаги страны.

Мероприятие проходило на площади Независимости в Минске. Это был первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятие на автобусах, некоторым угрожали увольнением.

На акции выступил президент страны Александр Лукашенко. Он начал выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его, а завершил словами о том, что встаёт на колени перед народом. При этом на колени он не встал.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.