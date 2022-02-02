Третий в споре: «Талибан» делает намёки Душанбе и Бишкеку

Произошедшие недавно боестолкновения на границе между Киргизией и Таджикистаном внезапно привлекли внимание движения «Талибан» (запрещено в России), контролирующего власть в Афганистане. Представляющее его интересы Министерство иностранных дел выразило сожаление в связи с жертвами, которыми обернулся пограничный конфликт, и призвало соседей по региону разрешать споры, в том числе будущие, путём диалога. Учитывая факт открытой конфронтации новых властей в Кабуле с тем же Душанбе, высказывания прозвучали неоднозначно. Опрошенные NEWS.ru эксперты видят в них политические сигналы.

Талибы выразили сожаление в связи с тем, что пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана привёл к гибели людей.

Исламский Эмират Афганистан (самоназвание талибского государства. — NEWS.ru) считает, что дружественные отношения между всеми странами региона базируются на мирном сосуществовании, стабильности и экономическом процветании во всех сферах. Мы настоятельно призываем обе страны найти решение, в том числе и последующих проблем, путём диалога, — говорится в заявлении.

Это вторая по счёту реакция группировки на подобные пограничные инциденты между Киргизией и Таджикистаном. Предыдущие высказывания представители «Талибана» распространили в июне прошлого года, когда сами ещё вели ожесточённые бои с правительственными войсками. Тогда члены движения призвали Бишкек и Душанбе «решить свои проблемы путём диалога и поиска логического решения, которое пойдёт на благо обеих стран».

Обе республики признали движение «Талибан» террористической организацией. Кроме того, они не имеют дипломатических отношений с новым правительством в Кабуле. Наиболее жёсткого подхода придерживается Таджикистан, который переживает за свой участок границы с Афганистаном и демонстрирует лояльность руководству движения антиталибского сопротивления. На этом фоне призывы талибов к миру даже перед лицом «последующих проблем» выглядят как завуалированная угроза.

Saifurahman Safi/Global Look Press

Направление наркотрафика

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заметил, что заявление «Талибана» может иметь совершенно разные интерпретации.

Таджикско-киргизская граница является одним из основных направлений наркотрафика. Соответственно, в любом случае «Талибан» не заинтересован в том, чтобы она была окончательно делимитирована и чтобы были сняты все спорные вопросы, потому что в таком случае там восстановится порядок, будут нормально работать пограничная служба, таможенники, что заметно снизит возможности по транзиту наркотиков из Афганистана. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

По словам аналитика, со стороны движения определённо есть попытка сыграть на приграничном споре без какой-либо ответственности, потому что «Талибан» никто не подпустит ни к каким переговорам с учётом сложных отношений с тем же Таджикистаном.

Мне кажется, это такая попытка «Талибана» малыми шагами искать легитимность у пограничных государств, — заметил Притчин.

То есть представители движения высказываются по актуальным вопросам в позитивной повестке для того, чтобы создавать имидж ответственной политической силы, которая заинтересована в нормальных отношениях, подытожил собеседник NEWS.ru.

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«Мягкое вмешательство»

Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, в свою очередь, обратил внимание NEWS.ru на то, что «Талибан» не в первый раз демонстрирует интерес к событиям в Центральной Азии, раздавая «рекомендации» странам этого региона.

Очевидно, что талибы делают это вполне сознательно, используя тактику «мягкого вмешательства» в центральноазиатские дела. Учитывая террористический статус «Талибана», его политическую репутацию и особенности созданного им режима в Афганистане, такое поведение нельзя расценивать иначе, как угрожающее. Как правило, прямые угрозы со стороны талибских представителей пока не звучат (хотя и прямые уже случались), но это не значит, что в будущем ситуация не изменится. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

По словам эксперта, группировка будет и дальше играть на противоречиях государств Центральной Азии, используя двусмысленную риторику и завуалированные, а также прямые угрозы.

Это делает безальтернативным курс центральноазиатских государств на укрепление своих систем безопасности и обороны, в том числе с учётом возможного привлечения ресурсов России и ОДКБ. В этом смысле региональные угрозы талибов имеют для Москвы неоднозначный статус, — отметил Серенко.

С одной стороны, они заставляют страны региона проявлять интерес к партнёрству с Россией в оборонной сфере, что укрепляет позиции Москвы в бывшей советской Средней Азии, заметил собеседник NEWS.ru. С другой стороны, попытки фактического вмешательства «Талибана» в Центральную Азию означают посягательство на зону стратегических интересов РФ, что, безусловно, является угрозой для Кремля, на которую ему необходимо реагировать, считает аналитик.

Похоже, сейчас российская сторона как раз занята выработкой сбалансированного ответа на этот новый для себя вызов, — обратил внимание Серенко.

Однако ошибка в решении проблемы может очень дорого обойтись Москве, предупредил эксперт.