Пограничный конфликт: Бишкек и Душанбе демаркацию заменили стрельбой

Очередное обострение на границе между Киргизией и Таджикистаном привело к боестолкновениям с двумя погибшими и 17 ранеными с обеих сторон. Переговоры представителей двух государств остановили стрельбу, но ликвидировать первопричины постоянной эскалации они не в силах. Угроза возобновления конфликта сохраняется. Давние разногласия вызваны территориальными претензиями, спорами за пользование водными ресурсами и пастбищами. Есть мнение, что в приграничном напряжении заинтересованы внутренние силы в обеих странах — конфликты отвлекают людей от тяжёлой экономической ситуации, объединяют нации перед общей угрозой. Об этих и других версиях — в материале NEWS.ru.

Граница между двумя среднеазиатскими странами в постсоветское время часто становилась причиной напряжения, но радикальный характер события на ней стали приобретать с 2014 года. Из 984 километров границы примерно половина не демаркирована, спорные участки стали предметом конфликтов, которые за последние восемь лет 11 раз выливались в боестолкновения. Самым разрушительным стали события прошлогодней весны, когда, только по официальным данным, с обеих сторон погибли 52 человека, в сёлах Баткенской области Киргизии были сожжены около сотни объектов. Противостояние разгорелось из-за воды, которая во время весенних полевых работ приобретает здесь цену золота.

Нынешний конфликт вспыхнул по поводу перекрытия дороги Баткен — Исфана, которая проходит по спорной территории. Таджикская сторона начала на ней строительные работы, но, как утверждают в Бишкеке, без согласования с соседями. Сход местных жителей породил волнения, которые были подхвачены пограничниками двух стран, после чего начались взаимные обстрелы с использованием миномётов и беспилотников. К месту конфликта были подтянуты подразделения бронетехники. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга, но кто выстрелил первым, определить, по всей видимости, непросто.

Эвакуация жителей приграничных с Таджикистаном киргизских сёл. Стоп-кадр с видео. Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли 27 января на одном из участков границы Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана закончились поздним вечером в четверг полным прекращением огня и открытием дороги. В пятницу переговоры продолжились . В них уже приняли участие командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев. Но наблюдатели в регионе называют эти договорённости «паузой» в отношениях между двумя странами, поскольку причины постоянных конфликтов между ними устранить переговорами в пожарном порядке невозможно.

Территориальный спор на границе двух стран стал серьёзным гордиевым узлом всей Центральной Азии, заявил в беседе с NEWS.ru глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов. По его словам, он был завязан в 1990-х годах во время пятилетней гражданской войны в его стране.

Пока Таджикистан был занят внутренней войной и послевоенным восстановлением, его граждане — жители нескольких киргизских населённых пунктов на севере нашей страны сами решили «переподчинить» себя Киргизии. Во время войны руки у властей в Душанбе до этого вопроса не доходили. В итоге эти земли стали называть спорными, а «наши» киргизы приобрели гражданство соседней страны. Появились так называемые двусторонние анклавы, с которыми не могут согласиться в обеих странах. Абдулгани Мамадазимов таджикистанский политолог таджикистанский политолог

Даже на советских картах, не говоря о более поздних, эти «спорные земли» принадлежали Таджикистану, уточнил политолог, добавив, что для киргизов — традиционно кочевого народа, занимающегося скотоводством — они очень удобны. В то же время здесь сосредоточены водные ресурсы, которые нужны, в свою очередь, таджикам — традиционным земледельцам и садоводам. Ситуация патовая. По мнению Мамадазимова, решить эту проблему можно только неординарными политическими способами, которые не могут пока отыскать в обеих странах.

В Бишкеке считают, что нынешний конфликт возник по несерьёзному поводу, поскольку ситуацию с закрытием дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана в первые часы пограничникам с обеих сторон удалось нормализовать. Людей возмутило, что в районе села Кок-Таш, в местечке Торт-Кочо, грузовики из Таджикистана стали выгружать строительные материалы: по одним данным, это был песок, по другим — камни. Когда страсти уже улеглись, вновь неожиданно возникли разногласия, перейдя в перестрелку между пограничниками.

Полномасштабная война между Киргизией и Таджикистаном невозможна, поскольку страны располагают примерно равным военным потенциалом, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт Института общественной политики Киргизии Марс Сариев.

У наших народов разногласия уходят в историю: между культурами земледельческой (таджикской) и кочевой (киргизской). Мы разные. На этих разногласиях играют, в частности сейчас — Душанбе. Сепаратистские настроения в Горном Бадахшане только зреют и угрожают целостности страны. Военные стычки, не переходящие в длительный конфликт, сейчас выгодны окружению президента Таджикистана Рахмону, чтобы сплотить нацию перед транзитом власти , — считает политолог.

Политолог Сариев напомнил, что Горно-Бадахшанская область граничит с Афганистаном, с провинцией Бадахшан, откуда в любой момент готовы прийти на помощь своим братьям хорошо вооружённые формирования. Таджикистан в ближайшее время может столкнуться с серьёзными геополитическими вызовами. Рахмону необходимо не только сплотить общество, но и добиться усиленного военного присутствия России в регионе.

Военная стычка на границе предсказуемо вызвала озабоченность в ОДКБ. Не случайно первым на неё в четверг отреагировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который провёл телефонный разговор с секретарями советов безопасности обеих стран и заявил, что ОДКБ готова помочь Бишкеку и Душанбе в решении конфликта.

Станислав Зась Егор Алеев/ТАСС

Российское военное присутствие в Средней Азии усилить следует, но не в интересах какой-либо одной страны, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель проекта «Россия — Евразия», политолог Михаил Чернов.

России война в Средней Азии не нужна. Понятно, что решить пограничный спор между Таджикистаном и Киргизией быстро нельзя. Но надо остановить вооружённое противостояние между ними с помощью миротворческих усилий: создание российской наблюдательной группы и демилитаризации этих приграничных районов. Для обеспечения безопасности в этом регионе необходимо вернуться к вопросу о создании российской военной базы в Оше (Киргизия. — NEWS.ru), — сказал российский политолог.

Политолог Чернов убеждён, что Москва заинтересована в укреплении как Таджикистана, так и Киргизии, поскольку по отдельности эти страны не справятся с вызовами, с которыми может столкнуться весь регион, учитывая соседство с Афганистаном и «западное влияние» — только в Киргизии эксперты насчитали около тысячи НПО.