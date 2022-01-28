Пограничный конфликт: Бишкек и Душанбе демаркацию заменили стрельбой

Фото: Пресс-служба МВД Киргизской Республики/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Очередное обострение на границе между Киргизией и Таджикистаном привело к боестолкновениям с двумя погибшими и 17 ранеными с обеих сторон. Переговоры представителей двух государств остановили стрельбу, но ликвидировать первопричины постоянной эскалации они не в силах. Угроза возобновления конфликта сохраняется. Давние разногласия вызваны территориальными претензиями, спорами за пользование водными ресурсами и пастбищами. Есть мнение, что в приграничном напряжении заинтересованы внутренние силы в обеих странах — конфликты отвлекают людей от тяжёлой экономической ситуации, объединяют нации перед общей угрозой. Об этих и других версиях — в материале NEWS.ru.
Граница между двумя среднеазиатскими странами в постсоветское время часто становилась причиной напряжения, но радикальный характер события на ней стали приобретать с 2014 года. Из 984 километров границы примерно половина не демаркирована, спорные участки стали предметом конфликтов, которые за последние восемь лет 11 раз выливались в боестолкновения. Самым разрушительным стали события прошлогодней весны, когда, только по официальным данным, с обеих сторон погибли 52 человека, в сёлах Баткенской области Киргизии были сожжены около сотни объектов. Противостояние разгорелось из-за воды, которая во время весенних полевых работ приобретает здесь цену золота.
Нынешний конфликт вспыхнул по поводу перекрытия дороги Баткен — Исфана, которая проходит по спорной территории. Таджикская сторона начала на ней строительные работы, но, как утверждают в Бишкеке, без согласования с соседями. Сход местных жителей породил волнения, которые были подхвачены пограничниками двух стран, после чего начались взаимные обстрелы с использованием миномётов и беспилотников. К месту конфликта были подтянуты подразделения бронетехники. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга, но кто выстрелил первым, определить, по всей видимости, непросто.
Эвакуация жителей приграничных с Таджикистаном киргизских сёл. Стоп-кадр с видео. Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли 27 января на одном из участков границыСыргак Бактыяров/РИА Новости
Переговоры губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана закончились поздним вечером в четверг полным прекращением огня и открытием дороги. В пятницу переговоры продолжились. В них уже приняли участие командующий погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали и председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев. Но наблюдатели в регионе называют эти договорённости «паузой» в отношениях между двумя странами, поскольку причины постоянных конфликтов между ними устранить переговорами в пожарном порядке невозможно.
Территориальный спор на границе двух стран стал серьёзным гордиевым узлом всей Центральной Азии, заявил в беседе с NEWS.ru глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов. По его словам, он был завязан в 1990-х годах во время пятилетней гражданской войны в его стране.
Пока Таджикистан был занят внутренней войной и послевоенным восстановлением, его граждане — жители нескольких киргизских населённых пунктов на севере нашей страны сами решили «переподчинить» себя Киргизии. Во время войны руки у властей в Душанбе до этого вопроса не доходили. В итоге эти земли стали называть спорными, а «наши» киргизы приобрели гражданство соседней страны. Появились так называемые двусторонние анклавы, с которыми не могут согласиться в обеих странах.
Абдулгани Мамадазимов
таджикистанский политолог
Даже на советских картах, не говоря о более поздних, эти «спорные земли» принадлежали Таджикистану, уточнил политолог, добавив, что для киргизов — традиционно кочевого народа, занимающегося скотоводством — они очень удобны. В то же время здесь сосредоточены водные ресурсы, которые нужны, в свою очередь, таджикам — традиционным земледельцам и садоводам. Ситуация патовая. По мнению Мамадазимова, решить эту проблему можно только неординарными политическими способами, которые не могут пока отыскать в обеих странах.
В Бишкеке считают, что нынешний конфликт возник по несерьёзному поводу, поскольку ситуацию с закрытием дороги между киргизскими городами Баткен и Исфана в первые часы пограничникам с обеих сторон удалось нормализовать. Людей возмутило, что в районе села Кок-Таш, в местечке Торт-Кочо, грузовики из Таджикистана стали выгружать строительные материалы: по одним данным, это был песок, по другим — камни. Когда страсти уже улеглись, вновь неожиданно возникли разногласия, перейдя в перестрелку между пограничниками.
Полномасштабная война между Киргизией и Таджикистаном невозможна, поскольку страны располагают примерно равным военным потенциалом, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт Института общественной политики Киргизии Марс Сариев.
У наших народов разногласия уходят в историю: между культурами земледельческой (таджикской) и кочевой (киргизской). Мы разные. На этих разногласиях играют, в частности сейчас — Душанбе. Сепаратистские настроения в Горном Бадахшане только зреют и угрожают целостности страны. Военные стычки, не переходящие в длительный конфликт, сейчас выгодны окружению президента Таджикистана Рахмону, чтобы сплотить нацию перед транзитом власти, —считает политолог.
Политолог Сариев напомнил, что Горно-Бадахшанская область граничит с Афганистаном, с провинцией Бадахшан, откуда в любой момент готовы прийти на помощь своим братьям хорошо вооружённые формирования. Таджикистан в ближайшее время может столкнуться с серьёзными геополитическими вызовами. Рахмону необходимо не только сплотить общество, но и добиться усиленного военного присутствия России в регионе.
Военная стычка на границе предсказуемо вызвала озабоченность в ОДКБ. Не случайно первым на неё в четверг отреагировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который провёл телефонный разговор с секретарями советов безопасности обеих стран и заявил, что ОДКБ готова помочь Бишкеку и Душанбе в решении конфликта.
Станислав ЗасьЕгор Алеев/ТАСС
Российское военное присутствие в Средней Азии усилить следует, но не в интересах какой-либо одной страны, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель проекта «Россия — Евразия», политолог Михаил Чернов.
России война в Средней Азии не нужна. Понятно, что решить пограничный спор между Таджикистаном и Киргизией быстро нельзя. Но надо остановить вооружённое противостояние между ними с помощью миротворческих усилий: создание российской наблюдательной группы и демилитаризации этих приграничных районов. Для обеспечения безопасности в этом регионе необходимо вернуться к вопросу о создании российской военной базы в Оше (Киргизия. — NEWS.ru), — сказал российский политолог.
Политолог Чернов убеждён, что Москва заинтересована в укреплении как Таджикистана, так и Киргизии, поскольку по отдельности эти страны не справятся с вызовами, с которыми может столкнуться весь регион, учитывая соседство с Афганистаном и «западное влияние» — только в Киргизии эксперты насчитали около тысячи НПО.
Очередной приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном вызвал озабоченность на официальном уровне лишь у ОДКБ, ШОС и у российских политиков. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников допустил, что урегулирование конфликта пройдёт при участии российских посредников. Другие влиятельные мировые игроки пока никак не обозначили своих позиций. Помимо того что Средняя Азия всегда была «делом тонким», не очень понятным для Запада, исторически она доверяла роль арбитра России. Поэтому сегодня именно Москва в большей степени способна решать проблемы региона, что и показали недавние события в Казахстане.