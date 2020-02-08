Недавние события в Казахстане, в частности, массовая драка в Жамбылской области, высветили слабые стороны нового руководства республики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев занял пост почти год назад, однако многие считают, что фактически государством по-прежнему управляет Нурсултан Назарбаев, а транзит власти в стране до сих пор не завершён.

Американский аналитический центр Jamestown Foundation опубликовал материал, посвящённый смене руководства в Казахстане. Как отмечают авторы, ситуация в республике свидетельствует не только о сохранении за Назарбаевым главной роли в принятии решений, но и о том, что между ним и новым президентом существуют серьёзные противоречия.

Между небольшим реформистским лагерем, поддерживающим робкие шаги Токаева по либерализации, и старой гвардией, обязанной своим богатством и влиянием десятилетиям правления Назарбаева, есть скрытая напряженность, — говорится в публикации. — Смена власти будет незавершённой, пока Назарбаев находится на вершине вертикали, которую он так долго строил.

Спекуляции относительно конфликта Акорды (резиденция президента Казахстана) с так называемой «Библиотекой» (Канцелярия первого президента) регулярно появляются в медийном пространстве. Некоторые аналитики считают, что Назарбаев, пожелавший покинуть президентский пост, но при этом де-факто сохранить влияние на политику страны, недоволен некоторыми шагами Токаева и различными способами пытается противостоять им, сохраняя при этом видимость мирной передачи власти.

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев akorda. kz/Global Look Press

В этом контексте недавний громкий инцидент на границе с Киргизией может серьёзно ударить по действующему президенту Казахстана. И дело не в том, что массовая драка в Жамбылской области — выходящее из ряда вон событие для республики. При Назарбаеве столкновения на этнической почве происходили неоднократно, но тогда руководству страны удавалось минимизировать их медийный эффект, отметил в разговоре с NEWS.ru заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Власти пытаются представить подобные конфликты как бытовые. Но, на мой взгляд, это можно назвать лишь межэтническими столкновениями. Однако нельзя говорить о том, что это вина Токаева — при Назарбаеве такие инциденты тоже имели место, просто в меньшем масштабе. Достаточно вспомнить массовую драку казахов и армян в начале января 2019 года, и до этого были конфликты с уйгурами, с турками-месхетинцами, киргизами. Эти процессы слабо зависят от руководства страны. Андрей Грозин заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ

Эффективность власти в Казахстане снижается уже на протяжении многих лет, напоминает эксперт, и это естественная тенденция, свойственная многим этнократическим государствам. Как подчёркивает Грозин, корни данной проблемы — ещё в президентстве Назарбаева, при котором ставка была сделана на усиление, пусть и в мягкой форме, националистических настроений среди коренного населения республики.

Что же касается отношений между Акордой и «Библиотекой», то действительно есть разные оценки. Но, на мой взгляд, имеет смысл отталкиваться от официальных заявлений: сам Назарбаев постоянно подчёркивает, что лишь помогает Токаеву, который является настоящим руководителем государства, — отмечает аналитик.

При этом было бы некорректно сводить всю казахстанскую политику лишь к фигурам Назарбаева и Токаева, считает Грозин: значительную роль играет окружение двух лидеров. Многие сторонники бывшего президента видели себя в качестве его преемника. Однако решение о передаче власти Токаеву спутало им карты, и, разумеется, они хотели бы ослабить его позиции. В политических кругах республики против действующего президента существует фронда, представители которой рассчитывают всё-таки сместить его, допускает эксперт. И, по его мнению, эти люди могут использовать ситуации вроде драки в Жамбылской области, чтобы ударить по имиджу главы государства.