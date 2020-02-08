Правоохранители Казахстана продолжают расследование обстоятельств массовой драки в Жамбылской области, граничащей с Киргизией. В результате инцидента погибли восемь человек, десятки получили ранения, полицейские провели по меньшей мере 47 арестов. По официальной версии, причиной беспорядков стал бытовой конфликт. Однако с учётом специфики региона речь идёт, скорее, об обострении межэтнических отношений.

Массовые беспорядки произошли в сёлах Масанчи, Аухатты и Булан-Батыр. В результате конфликта было повреждено более 30 зданий и несколько автомобилей. Очевидцы сообщали о массовых пожарах, а также о долгом бездействии силовиков и даже требовали ввести в район военных. Официальные лица, в свою очередь, попытались снизить градус напряжённости.

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль, — сообщил, в частности, президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев.

По словам главы государства, для расследования конфликта будет создана специальная межведомственная группа, а правоохранителям «поручено привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию».

Несмотря на то, что власти настаивают на бытовой причине драки, оставляя в стороне этнический фактор, обстоятельства свидетельствуют: он мог сыграть серьёзную роль. В Жамбылской области проживает большая община дунган — китаеязычных мусульман, переселившихся на территорию Киргизии и Казахстана во второй половине XIX века. Стычки между ними и казахами, по словам самих дунган, не редкость, но ранее они не достигали такого масштаба. Кроме того, официальные лица страны по понятным причинам не спешат рассказывать о подобных инцидентах.

Усугубляет ситуацию и экономическое положение, отметил в разговоре с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Жамбылская область — это бедный регион, депрессивный, как принято говорить, и коррумпированный. И, конечно, в таких условиях легко возникают конфликты на этнической почве. Многие считают, что титульная нация обделена, в то время как небольшие национальные группы её «обходят». Но важна, в первую очередь, именно социально-экономическая ситуация. В обществе, где есть работа, перспективы и т.д., подобные конфликты удаётся купировать на ранних стадиях. Это тревожный сигнал для Казахстана, власти которого долго увлекались «фасадными» мероприятиями, оставляя без внимания проблемы сложных регионов. То же самое, к слову, наблюдается и в России. Полагаю, казахстанский инцидент — это серьёзный «звонок» для всех постсоветских стран. Юрий Солозобов директор международных проектов Института национальной стратегии России директор международных проектов Института национальной стратегии России

При этом, считает аналитик, в краткосрочной перспективе массовая драка в Жамбылской области вряд ли приведёт к эскалации, поскольку правоохранительные органы Казахстана действуют достаточно жёстко и профессионально, а руководство страны уже доказало, что умеет учиться на собственных ошибках и делать выводы.

После того, как появилась официальная информация о драке, власти республики ограничили доступ в социальные сети и заблокировали мессенджер WhatsApp — это было сделано с целью предотвращения распространения ложных сведений о случившемся. Несколько казахстанских СМИ сообщили, что им было дано указание придерживаться официальной версии.

Подобная жёсткая реакция, с одной стороны, может действительно редуцировать негативный эффект конфликта и помочь наказать виновных. В то же время попытки усиления цензуры могут активизировать казахскую оппозицию, которая в прошлом году провела несколько акций (хотя и малочисленных). Если же выяснится, что конфликт в Жамбылской области имел этническую причину, это может обострить отношения Казахстана с Киргизией, где проживает ещё больше дунган. Киргизские пограничники после драки уже отметили рост числа въезжающих из соседней страны людей и перешли на усиленный режим несения службы.