Токаев решил заработать на проблемах с иностранными компаниями в России Токаев решил пригласить в Казахстан ушедшие из России компании

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил воспользоваться ситуацией с уходом из России ряда зарубежных компаний. Он поручил правительству создать благоприятные условия для их релокации в республику, сообщает «Интерфакс».

Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан, — цитирует Токаева агентство.

По мнению главы Казахстана, в результате этого у страны появятся хорошие возможности, чтобы нарастить производство товаров средних и верхних пределов.

Он также напомнил, что ранее поручал кабмину подготовить пул инвестпроектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Президент отметил, что эта работа ведется вяло и конкретных результатов пока нет.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка планировался Западом заранее. По его словам, это можно расценивать как удар по России, нанесённый как с экономической, так и политической стороны.