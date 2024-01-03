Токаев ответил на слухи о планах изменить Конституцию Казахстана Токаев заявил, что не намерен переизбираться и менять Конституцию Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дезинформацией слухи о планах провести конституционный референдум. В интервью газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») он добавил, что не намерен переизбираться на пост президента в 2026 году.

Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон, — сказал он.

По словам Токаева, норма об однократном семилетнем президентском сроке является незыблемой. Он напомнил, что высказывал идею об этом в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад, а в 2022 году она получила поддержку у народа.

В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано, — пояснил казахстанский лидер.

Токаев ранее заявил, что Казахстан в 2024 году примет комплексные меры по утверждению «диктатуры закона и порядка». Он напомнил, что в 2023 году уже был принят ряд «конкретных мер» в данном направлении.