Токаев принял отставку правительства Казахстана Президент Казахстана Токаев подписал указ об отставке правительства

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики и назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра, сообщает агентство «Казинформ». По его данным, глава государства подписал закон «О правительстве Республики Казахстан», согласно которому врио председателя кабмина назначается Роман Скляр. Члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности вплоть до утверждения нового состава кабмина.

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан, — говорится в тексте документа.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. В период с февраля по сентябрь 2019 года он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, позднее его назначили заместителем премьер-министра республики. В январе 2022 года он был назначен на должность первого заместителя главы кабмина Казахстана.

Токаев ранее заявил, что он не намерен вносить изменения в конституцию страны и переизбираться на пост президента в 2026 году. Он подчеркнул, что переписывание главного закона государства уже невозможно, так как конституционная реформа была направлена именно на борьбу с внесением произвольных изменений.