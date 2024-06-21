Токаев дал поручение после нападения на оппозиционера Садыкова в Киеве Токаев поручил найти подозреваемых в нападении на оппозиционера Садыкова в Киеве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правоохранительным органам поручение установить местонахождение подозреваемых в нападении на гражданина республики, оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-секретарь главы государства Берик Уали. По его словам, Астана готова сотрудничать с украинскими правоохранительными структурами для поиска подозреваемых, в том числе по линии Интерпола.

Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола, — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Украины 21 июня сообщила об установлении личностей участников покушения на Садыкова. Ими оказались граждане Казахстана Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве совершено покушение на оппозиционера из Казахстана Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Киллер стрелял в голову своей жертве, используя оружие с глушителем.

Садыков проживает в Киеве с 2014 года, где получил официальный статус беженца. Он поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года и неоднократно выступал с критикой властей, в том числе за дружбу с Россией. На родине он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». До этого отбывал два года в тюрьме за хулиганство, однако сам называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.