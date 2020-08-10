Тихановская заявила о своей победе на выборах президента Белоруссии

https://static.news.ru/photo/15ea92fa-daec-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что именно она победила на выборах главы республики.

Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены, — подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что не видит оснований для возможного ареста, передаёт РИА Новости.

Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии, — указала она.

Голосование состоялось 9 августа 2020 года при явке в 84,23%. Согласно предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

На пост президента страны, помимо него, претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

После закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем, которую позднее опровергли в МВД Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление жителей республики к свободе и переменам.