Тихановская: РФ и другие страны не должны влиять на Белоруссию

Россия и другие страны не должны влиять на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продаётся и не обсуждается, — подчеркнула лидер оппозиции в прямом эфире на YouTube.
По её словам, только жители Белоруссии могут разрешить этот кризис. При этом оппозиция не собирается рушить отношения с Россией.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте и встречалась с лидерами нескольких европейских стран.
Как ранее сообщал NEWS.ru, белорусская оппозиция намерена выяснить причины визита главы российского правительства в Белоруссию.
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