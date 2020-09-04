Тихановская: РФ и другие страны не должны влиять на Белоруссию

https://static.news.ru/photo/5815d5b0-efa8-11ea-b916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Россия и другие страны не должны влиять на ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продаётся и не обсуждается, — подчеркнула лидер оппозиции в прямом эфире на YouTube.

По её словам, только жители Белоруссии могут разрешить этот кризис. При этом оппозиция не собирается рушить отношения с Россией.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте и встречалась с лидерами нескольких европейских стран.

Как ранее сообщал NEWS.ru, белорусская оппозиция намерена выяснить причины визита главы российского правительства в Белоруссию.