Тихановская рассказала о договорённостях с представителем Госдепа

https://static.news.ru/photo/d9606d08-e722-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Стивен Биган Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что заручилась поддержкой заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

Он заверил меня, что он сам и американский народ сделают всё возможное, чтобы помочь нам и поддержать нас в этой ситуации, — отметила Тихановская в интервью телеканалу Fox News.

По её словам, в беседе Биган показал себя как «замечательный и добрый» человек. Какую именно помощь могут оказать США, Тихановская не уточнила.

После выборов президента Белоруссии 9 августа по всей стране начались массовые протестные акции оппозиции. Она не согласилась с объявленными ЦИК результатами голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый замгоссекретаря США Стивен Биган встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в Белоруссии. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитету Белоруссии и праву народа на самоопределение.