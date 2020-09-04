Тихановская открыта к общению с властями РФ

https://static.news.ru/photo/c1797a52-efa3-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что российские власти не пытались с ней связаться, но она для всех открыта для общения.

Она отметила, что с ней общались представители США, Канады и ЕС. Она никому не отказала в беседе.

Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся, — отметила лидер белорусской оппозиции в прямом эфире в YouTube.

Тихановская подчеркнула, что всё происходящее в республике является внутренней проблемой. Решать её могут только жители Белоруссии. Лидеры других стран могут поддержать оппозицию только с помощью добрых слов.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Как писал NEWS.ru, у премьера Польши Матеуша Моравецкого в среду, 9 сентября, запланирована встреча с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.