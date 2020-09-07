Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти республики ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко показывает, что действует только путём запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — попытка сорвать работу координационного Совета. Нас это не остановит, — цитирует ТАСС Тихановскую.

По её словам, чем больше запугивают оппозицию, тем больше людей будет выходить на акции протеста. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что её штаб продолжит борьбу, будет добиваться освобождения всех заключённых и проведения новых честных выборов.

Ранее в Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что не располагают сведениями о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и её соратников.

В Минске утром 7 сентября похитили члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.