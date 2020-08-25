Тихановская назвала условия диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/b50eebb0-e785-11ea-8ed9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis via www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская заявила о том, что взаимодействие с Российской Федерацией, как и с другими государствами, возможно только при условии уважения суверенитета.

Политик в интервью французской газете Le Monde отметила, что такой момент ещё не наступил.

Но мы открыты для диалога со всеми. Было бы прекрасно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я просила бы её, как я это делала со всеми, с кем встречаюсь, уважать наш суверенитет, — сказала Тихановская.

Таким образом белорусский политик ответила на вопрос журналистов, собирается ли она вести диалог с российскими властями после того, как встретится в понедельник с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и видеовыступления во вторник перед комитетом Европарламента.

Сейчас Тихановская находится в Литве. До встречи с ней Биган провёл переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудил ситуацию в Белоруссии. В ходе беседы он осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитету Белоруссии и праву народа на самоопределение.

21 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в республике, а потом заявил, что Запад хочет «отсечь» часть страны и пытался использовать Минск против Москвы. Массовые митинги захлестнули республику после выборов президента, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила кандидат Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Тихановская после этого призвала лидеров стран Европы не признавать результаты президентских выборов в республике. Она считает, что голосование было сфальсифицированным.

Как писал NEWS.ru, ранее Тихановская рассказала о договорённостях с представителем Госдепа.