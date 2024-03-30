Террористов из «Крокуса» предложили казнить в Белоруссии Депутат Бутина заявила, что Белоруссия может казнить террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Далержон Мирзоев

Белоруссия имеет право на правосудие над исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявила депутат Государственной думы Мария Бутина в эфире телеканала «Беларусь 1». Она напомнила, что в трагедии в том числе погибли граждане республики. Это обстоятельство дает властям право применить положение о смертной казни, на которую в стране нет моратория.

Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ, — заявила Бутина.

Вместе с тем депутат предположила, что соответствующие переговоры между Россией и Белоруссией уже могут идти. Однако она предложила не делать поспешных выводов и посмотреть, чем закончится расследование.

Ранее стало известно, что одна гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким женщины. По информации посольства, погибшей было 46 лет. После этого также сообщалось еще об одном погибшем белорусе.