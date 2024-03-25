Еще один гражданин Белоруссии мог стать жертвой теракта в «Крокусе» Посольство в РФ: еще один гражданин Белоруссии мог погибнуть в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

По предварительным данным, еще один гражданин Белоруссии стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба посольства в РФ. Уточняется, что его имя числится в списке погибших.

Посольство Белоруссии владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик. Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в «Крокус Сити Холле» и не выходит на связь с момента теракта, — уточнили сотрудники дипмиссии.

Указывается, что посольство находится в контакте с коллегами и семьей мужчины. У родственников забраны пробы ДНК для опознания, добавили в посольстве.

Перед этим стало известно, что одна гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким женщины. По информации посольства, погибшей было 46 лет. Также среди жертв теракта в Красногорске числится гражданка Армении Лилит Исраелян и гражданин Молдавии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» находилась семейная пара из Харцызска. По его словам, женщину все еще ищут, а ее супруг находится в тяжелом состоянии. Принимаются все меры по поиску, констатировал глава региона.