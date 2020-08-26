Статус Алексиевич не изменился после допроса в СК Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5471e62a-e79b-11ea-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/Global Look Press

Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич, входящая в состав президиума координационного совета оппозиции, заявила, что осталась в статусе свидетеля после допроса в СК Белоруссии.

Нет, пока нет, — цитирует РИА новости её ответ на вопрос журналистов о смене статуса.

Алексиевич добавила, что ни она сама, ни другие члены совета ни в чём не виноваты.

Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно, — подчеркнула писательница.

В состав координационного совета оппозиции, наряду с Алексиевич, входят бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых президеннтских выборов.

Ранее NEWs.ru писал, что силовики задержали членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете предполагают, что они отделаются штрафом.