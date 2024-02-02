Стало известно, сблизится ли Грузия с Россией при новом премьере Кобахидзе в правительственной программе пообещал наладить отношения с РФ

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Ираклий Кобахидзе

Грузия планирует продолжить курс на урегулирование отношений с Россией мирным путем, следует из правительственной программы кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе. При этом в документе подчеркивается, что Тбилиси ставит своей приоритетной задачей восстановление территориальной целостности страны. Речь идет об утерянных территориях после вооруженного конфликта с РФ 2008 года.

Параллельно европейской интеграции страны главной задачей Грузии остается восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и укрепление суверенитета страны. Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта, — говорится в программе.

Документ провозглашает намерение грузинского правительства под руководством Кобахидзе добиваться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Также в программе говорится о намерении продолжать участвовать в Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В то же время Тбилиси продолжит бороться с обходом санкций против РФ, обещает Кобахидзе. Из его позиции следует, что Грузия не позволит использовать себя для нарушения рестрикций.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что время покажет, как дальше будут складываться отношения России и Грузии, однако у стран есть немалое количество связей. По его словам, сотрудничество с РФ выгодно грузинскому народу и бизнесу.