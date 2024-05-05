Стало известно о планах Литвы свергнуть Лукашенко Алейник: Литва проводит подготовку к свержению власти в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Литва поддерживает околовоенные формирования на своей территории, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости глава МИД республики Сергей Алейник. По его данным, Вильнюс спонсирует эти группы.

Информация, которой мы владеем, <...> свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны, — отметил министр.

Ранее глава КГБ республики Иван Тертель сообщил, что силовые структуры Белоруссии пресекли атаку дронов, запущенных с территории Литвы. Он уточнил, что целью удара были объекты в Минске и его окрестностях.

Тертель добавил, что представители радикальных группировок создают боевые дроны в Литве и Польше, чтобы в последующем атаковать белорусские объекты. Кроме того, указал он, под эгидой Варшавы проводятся совещания в закрытом режиме, где обсуждаются планы по объединению экстремистских организаций для подрыва ситуации в Белоруссии.