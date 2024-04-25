В Белоруссии раскрыли детали перехвата БПЛА из Литвы, летевших на Минск В КГБ Белоруссии сообщили о пресечении атаки БПЛА из Литвы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силовые структуры Белоруссии пресекли атаку дронов, запущенных с территории Литвы, сообщил глава КГБ республики Иван Тертель в ходе Всебелорусского народного собрания, трансляция которого велась на YouTube. По его словам, целью удара были объекты в Минске и его окрестностях.

Комитетом госбезопасности проведен ряд острых чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах, — сказал Тертель.

По его словам, представители радикальных группировок создают боевые дроны в Литве и Польше, чтобы в последующем атаковать белорусские объекты. Кроме того, добавил он, под эгидой Варшавы проводятся совещания в закрытом режиме, где обсуждаются планы по объединению экстремистских организаций для подрыва ситуации в Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес Москвы и Минска, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей и Белоруссия ожидает, что к нему присоединятся новые члены.