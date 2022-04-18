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Страны СНГ

Путин проведёт встречу с Пашиняном 19 апреля

15:16, 18 апреля 2022
Путин проведёт встречу с Пашиняном 19 апреля Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном ход реализации договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры запланированы на 19 апреля.

Президент России Владимир Путин обсудит 19 апреля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ход реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху, включая восстановление экономических и транспортных связей в регионе, говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым затронул вопросы запуска процедуры по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между республиками. Президенты подчеркнули необходимость реализации в полном объёме трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Кроме того, они согласились, что необходимо активизировать деятельность рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

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