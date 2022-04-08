Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств затронули в ходе беседы вопросы запуска процедуры по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между республиками, сообщается на сайте Кремля.

Президенты подчеркнули необходимость реализации в полном объёме трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Кроме того, они согласились, что необходимо активизировать деятельность Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

Российский и азербайджанский лидеры также подтвердили настрой на продолжение взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Звонок Путина и Алиева состоялся после беседы российского президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которого стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, и договорились о визите Пашиняна в Москву 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.