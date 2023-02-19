Стала известна возможная причина смерти главы МИД Белоруссии Макея «Наша Нива»: глава МИД Белоруссии Владимир Макей мог покончить с собой

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей мог покончить с собой в ноябре прошлого года, сообщает оппозиционное белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники в сфере госуправления и медицины. В официальном сообщении о смерти дипломата, опубликованном порталом БелТА, причина смерти не указывалась.

Журналисты «Нашей Нивы» полагают, что причиной самоубийства могла стать совокупность факторов, включая как личные, так и политические мотивы.

Макей скончался 26 ноября 2022 года. Ему было 65 лет. В 2000 году Макей стал помощником президента Белоруссии. На этой должности дипломат трудился на протяжении восьми лет. После этого Макей четыре года возглавлял администрацию главы государства. Летом 2012 года его назначили министром иностранных дел республики. Он также имел ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Представитель российского дипведомства Мария Захарова написала, что МИД России потрясен сообщениями о смерти Макея.