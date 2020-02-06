Госдепартамент США выпустил новую стратегию по Центральной Азии до 2025 года. В ней упоминается, что за последние пять лет в регионе открылись дополнительные возможности для Соединённых Штатов, а местные лидеры выразили готовность к демократическим реформам. Опрошенные NEWS.ru эксперты скептически отнеслись к подобным утверждениям: в последнее время существенные изменения произошли только в Узбекистане. Кроме того, Америка находится далеко от Центральной Азии и мало что может противопоставить влиянию соседних России и Китая.

Стратегия Госдепа в отношении Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии уместилась всего на пяти страницах. В ней указывается, что со времени принятия предыдущего подобного документа в 2015-ом в Центральной Азии произошли позитивные изменения, которые позволяют США расширить там своё влияние.

В частности, новые правительства в регионе выразили готовность к проведению политических и экономических реформ, включая двустороннее взаимодействие с Соединёнными Штатами, — уточняется в документе. — Усилия Центральной Азии по увеличению иностранных инвестиций и привлечению американского бизнеса повышают желание центральноазиатских лидеров проводить реформы в сфере верховенства закона и подчиняться международным нормам.

Для того, чтобы использовать открывшиеся возможности, Госдеп предлагает увеличить дипломатическое представительство в Центральной Азии, а также работать по нескольким направлениям: поддерживать независимость и территориальную целостность государств, способствовать уменьшению террористической угрозы и созданию стабильности в Афганистане, поощрять сотрудничество центральноазиатских стран между собой, продвигать реформы законодательства, уважение прав человека и американские инвестиции в местную инфраструктуру.

The U.S. Army/flickr.com

После прихода к власти в США Дональда Трампа Госдеп практически забросил работу с Центральной Азией и заметно сократил помощь ей по программе. В новой же стратегии указано, что эту помощь необходимо увеличить. Судя по всему, в свете стремления действующего лидера как можно скорее вывести войска из Афганистана, американские дипломаты вспомнили о давней инициативе переложить ответственность за поддержание стабильности в этой стране на соседние государства. Правда, центральноазиатские партнёры Вашингтона пока не проявляют к этому особой готовности.

Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что оптимизм Штатов по поводу большей открытости Центральной Азии основан на изменениях только в одной стране — Узбекистане. Они связаны с уходом Ислама Каримова и приходом к власти нового президента: была проведена либерализация политики и экономики, что действительно привлекло внимание зарубежных инвесторов.

Но о соседних государствах так не скажешь, подчёркивает эксперт. В Туркмении с конца 2000-х годов правит Гурбангулы Бердымухамедов, но вместо назревшего реформирования страна в последнее время страдает от последствий сокращения газовых доходов бюджета. Киргизию можно охарактеризовать как одно из самых демократичных государств региона, но её экономика остаётся слабой и зависимой от российской помощи. В Таджикистане после появления «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) усилились гонения на оппозицию, а в Казахстане даже после ухода многолетнего лидера Нурсултана Назарбаева не произошло существенных демократических преобразований.

Мухтар Бескенулы Тлеуберди и Майк Помпео Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

По мнению Григория Лукьянова, документ Госдепа скорее выдаёт желаемое за действительное и является оправданием активизации его политики на данном направлении. Кроме того, не стоит забывать о противостоянии Вашингтона с Пекином. Как известно, последний имеет большое влияние в Центральной Азии, сделав этот регион одним из опорных звеньев своей экономической инициативы «Один пояс — один путь». Поэтому в Соединённых Штатах оживились разговоры о том, что неплохо бы использовать пятёрку центральноазиатских стран для давления на Китай. Но ничего принципиально нового в документе нет, этот регион имел и будет иметь для США второстепенное значение.

В политике США в Центральной Азии серьёзных изменений нет. Скорее, это только риторика, подчинённая необходимости поддержания курса на конфронтацию с Россией. В Америке есть убеждённость, что Центральная Азия — это не только и не столько самодостаточный регион, требующий особой политики Штатов, сколько слабое направление России и Китая. Кроме того, само его географическое положение ограничивает возможности Соединённых Штатов проецировать туда своё экономическое и политическое влияние. А близость к России и Китаю дают им эксклюзивные возможности. Если говорить о КНР, то эта страна за последние 15 лет существенно нарастила своё экономическое присутствие в регионе, что и заставляет многие страны Центральной Азии не просто благосклонно относиться, но и поддерживать процессы евразийской интеграции, рассматривая Евразийский и Таможенный союзы как инструменты защиты внутреннего рынка от китайской экспансии. И если экономическое влияние Китая и политическое влияние России рассматриваются этими странами как важных фактор при принятии внешнеполитических решений, то присутствие США и ЕС они считают куда менее значимым аспектом. Григорий Лукьянов Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам

В прошлом году новую стратегию в отношении Центральной Азии принял и Евросоюз. По мнению Григория Лукьянова, у Брюсселя больше шансов закрепиться в регионе, так как его политика более проработана и замешана на экономическом интересе.