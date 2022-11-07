«Спросите у Китая»: туркменский газ в ближайшие годы в Европу не пустят США пытаются переориентировать на Запад главного поставщика газа для КНР

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Вашингтон предложил помощь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу. Заявивший об этом в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу призвал туркменские власти воспользоваться «очень интересным моментом», имея в виду высокие цены на газ. При этом он добавил, что США работают с правительством Туркмении, чтобы бизнес и предприятия в стране ощутили, как можно меньший эффект от этих санкций. Удастся ли США развернуть эту страну к западному миру — в материале NEWS.ru.

Помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу свой визит в регионе начал с Туркменистана. Вероятно, по тому принципу, что начинать надо с наиболее трудного государства. Затем он посетит Казахстан и Узбекистан, которые не без основания называют ключевыми странами региона.

На брифинге в Ашхабаде Лу говорил, что Туркмения имеет очень хорошие перспективы для поставок своего газа в Европейский союз. Более того, он напомнил властям азы углеводородной торговли: экспорт в разные страны «обеспечит народу Туркмении не только самые высокие цены на туркменский газ, но и надёжность поставок». Хотя тут же помощник госсекретаря дал понять, что не возлагает больших надежд на скорое согласие Ашхабада диверсифицировать газовые поставки, напомнив, что об этом уже идёт речь 20 лет. Реакция Ашхабада пока неизвестна, что неудивительно — это самая закрытая страна постсоветского пространства, руководство здесь не считает нужным подробно информировать общество о принятых решениях.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу призвал туркменские власти воспользоваться «очень интересным моментом»

Эксперты убеждены, что призыв Вашингтона услышан не будет, Ашхабаду вполне хватает китайского рынка — уже почти 60% газа Пекин импортирует из Туркмении, и поставки только растут. В газопроводе ТАPI с туркменским газом нуждаются Афганистан, Пакистан, Индия, но его строительство лишь обсуждается с 2010 года, и, по мнению экспертов, имеет мало шансов на реализацию. В небольших объёмах Туркмения поставляет газ России, до 2017 года она также продавала его северо-восточным провинциям Ирана.

Диверсификация газовых потоков выгодна любой стране, но в Туркмении она отсутствует в силу сложившихся обстоятельств, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт клуба «Валдай» Станислав Притчин.

Диверсификация углеводородных потоков даёт возможность играть на конкуренции, выставлять выгодные условия. Но этого [в Туркмении] нет. Китай остаётся основным покупателем туркменского газа. При этом Китай сам строит трубопроводы, приносит технологии, вкладывает средства в развитие, западные страны этого делать не готовы. Поэтому появляются сомнения в реализации западного направления. Станислав Притчин старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

Туркменский газ не дойдёт до Европы и по другим серьёзным причинам, полагают специалисты.

Нет ясности, сколько Туркмения может добывать дополнительно для экспорта в Европу, — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Сейчас основные объёмы уходят в Китай. К тому же европейцы просят у азиатских стран дополнительные поставки, но им предлагают заключить долгосрочные контракты лет на 10 — 15. Это нужно, чтобы получить гарантии возврата инвестиций, вложенных в разработку газовых месторождений, строительство инфраструктуры. Но европейцы на это не идут, поскольку рассчитывают вскоре вообще отказаться от газа. Такая же ситуация повториться и в Туркмении. Что касается США, то им европейский рынок нужен самим, поэтому и они не заинтересованы в продаже туркменского газа Евросоюзу.

Фото: shutterstock Китай остаётся основным покупателем туркменского газа, он сам строит трубопроводы, приносит технологии, вкладывает средства в развитие

Аналитик Юшков обратил внимание ещё и на экологическую преграду в вопросе транспортировки туркменского газа в Европу. Согласно нынешним договорённостям о статусе Каспия, потенциально опасные для экологии проекты должны получить одобрения всех прикаспийских стран. Естественно, Россия и Иран заблокируют строительство транскаспийского газопровода, по которому газ из Туркмении сможет пойти в западном направлении, убеждён эксперт.

Газовые заявления Вашингтона призваны лишь успокоить европейцев, — продолжает Игорь Юшков. — В Евросоюзе нервничают, поскольку лишаются российского газа. Заменить его СПГ со всего мира сложнее, потому что СПГ гораздо дороже. Покупают европейцы те объёмы СПГ, которые раньше уходили в Азию. Получается, что платить приходится больше, чтобы газ теперь изменил маршрут, пришёл в Европу. В итоге дорожает электроэнергия в странах Евросоюза, растёт инфляция, европейская экономика страдает. Европа хотела бы закончить конфликт с Россией, вернуться к приемлемому формату взаимодействия в газовой сфере. Но США фактически навязывают ей свой СПГ на основе долгосрочных контрактов.

Одновременно Вашингтон напоминает Европе, что есть туркменский газ, и что для него необходимо возродить проект Nabucco, который должен был связать Европу и газовые месторождения Каспия. Проект существовал в 2000-ы годы, но его внедрению помешала тогдашняя неопределённость статуса Каспия, а потом проект туркменам стал не нужным, поскольку они начали продавать почти весь свой газ Китаю, уточнил эксперт Юшков.

Фото: wikipedia Набукко — нереализованный (отменённый) проект магистрального газопровода

Экономика Туркмении, как и многие другие сферы, фактически закрыта для анализа экспертов, которые называют её «чёрной дырой». Второй год подряд Всемирный банк в своем ежегодном докладе по состоянию мировой экономики отказывается включать две страны — Туркмению и Венесуэлу. Статистика в самой Туркмении тоже приобрела характер гостайны, став недоступной аналитикам. Как иронизируют эксперты, Европе проще решить вопрос о поставках туркменского газа с Пекином, чем с Ашхабадом. Китайцы, покупая почти весь этот газ, хорошо знают реальное положение дел в экономике Туркмении, её ресурсную базу углеводородов.

В этой шутке очень большая доля правды, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Александр Караваев.

За последние пять лет Туркмения продала Китаю более 320 млрд кубометров газа на $60 млрд. Если в первые 20 лет после развала СССР основным покупателем была Россия благодаря системе трубопроводов «Средняя Азия — Центр», то потом это место занял Пекин. Большую часть туркменского газа он будет выкупать до 2040-х годов, — уточнил собеседник интернет-издания.

На взгляд Караваева, Туркмения развернётся и на Запад, но произойдёт это только в долгосрочной перспективе. Разворот, скорее всего, будет постепенным. Европа в любом случае будет нуждаться в газе, несмотря на попытки заменить его другими энергоносителями. Транскаспийский трубопровод может быть построен в урезанном виде с объёмом 12 млрд кубометров в год. При этом Ашхабаду будет важно сохранять баланс сотрудничества с Евросоюзом и Россией, убеждён политолог.

Экономическое развитие Туркмении, на взгляд многих экспертов, зависит и от демократизации политической системы. Западный крупный бизнес не придёт в авторитарную страну, где не соблюдаются права человека в европейском понимании, нет свободной судебной системы и СМИ. Бизнесменам нет смысла рисковать своими капиталами. В то же время страна с растущим населением не может десятилетиями жить почти полностью благодаря продаже углеводородов. Потребуются реформы, учитывая, что Туркмения их полностью проигнорировала в постсоветское время, в отличие от других стран бывшего СССР.