Ситуация на фронте для ВСУ является плачевной, сообщил изданию Daily Beast один из украинских солдат, раненных под Артемовском. При этом другой солдат добавил, что украинские военные очень напуганы и устали, боеприпасов и медикаментов не хватает.
Публикуется очень мало информации о том, что происходит. Ситуация плачевная. Это правда, — сказал солдат ВСУ.
По мнению украинского военнослужащего, боевые действия не завершатся в скором времени и продолжатся один-два года.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. По его словам, ВСУ несут значительные потери в технике и живой силе при попытке закрепиться за окраины Клещеевки. По мнению командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ключевой проблемой для украинских военных остается плотность артиллерийского и минометного огня со стороны ВС России, отметил военкор.
Он отметил, что Сырский запросил у Генштаба Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы занять позиции на стратегических высотах и взять под контроль Клещеевку. По словам Поддубного, российские военные обучены лучше, чем украинские, и эффективнее управляют боем. Кроме того, Киев не щадит своих военных и бросает их в самое пекло сражений, отметил военкор.