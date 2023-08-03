Солдаты ВСУ описали ситуацию на фронте ВСУ назвали ситуацию на фронте плачевной и сообщили о страхе среди солдат

Ситуация на фронте для ВСУ является плачевной, сообщил изданию Daily Beast один из украинских солдат, раненных под Артемовском. При этом другой солдат добавил, что украинские военные очень напуганы и устали, боеприпасов и медикаментов не хватает.

Публикуется очень мало информации о том, что происходит. Ситуация плачевная. Это правда, — сказал солдат ВСУ.

По мнению украинского военнослужащего, боевые действия не завершатся в скором времени и продолжатся один-два года.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. По его словам, ВСУ несут значительные потери в технике и живой силе при попытке закрепиться за окраины Клещеевки. По мнению командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, ключевой проблемой для украинских военных остается плотность артиллерийского и минометного огня со стороны ВС России, отметил военкор.

Он отметил, что Сырский запросил у Генштаба Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы занять позиции на стратегических высотах и взять под контроль Клещеевку. По словам Поддубного, российские военные обучены лучше, чем украинские, и эффективнее управляют боем. Кроме того, Киев не щадит своих военных и бросает их в самое пекло сражений, отметил военкор.