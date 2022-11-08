Фейерверк над Каспием: в Баку вспоминают героев Азербайджан празднует День победы во второй карабахской войне

Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана

День победы в Азербайджане

В Азербайджане 8 ноября отмечают вторую годовщину со Дня победы в 44-дневной войне в Карабахе — один из главных светских праздников в стране. Хотя трехстороннее заявление между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы было подписано в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, праздник отмечают в день освобождения жемчужины Карабаха — стратегически важной Шуши. Переход этого расположенного на возвышенности города под контроль азербайджанской армии предопределил ход боевых действий и заставил военно-политическое руководство Армении подписать документ о прекращении огня.

Подготовка к этому дню в Баку началась еще за неделю. Улицы и проспекты города, балконы зданий украсили флагами Азербайджана. В парках провели работы по благоустройству, посадили цветы, обновили зеленые насаждения, вдоль улиц установили плакаты, посвященные Дню победы. Накануне праздника первая леди Мехрибан Алиева опубликовала в соцсетях видео в связи с праздником.

С Днём победы! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов (героев. — азерб.), погибших во имя Родины. Пусть Всевышний всегда оберегает наш родной Азербайджан! — написала она.

8 ноября в центре Баку прошли маршем военные в сопровождении оркестра. Чувствуется, что праздник всеобщий — по городу ездят автомобили, из них высовываются люди, размахивая флагами, а самые изобретательные зажигают дымовые шашки, дающие зеленый, красный и синий дым в цвет флага Азербайджана. Люди несут цветы к могилам погибших солдат на новой Аллее шехидов в центре столицы. Многие плачут. Среди пришедших на кладбище — ветераны второй карабахской войны, надевших камуфляж по случаю праздника. Также на Аллею шехидов пришло руководство Минобороны республики.

Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане Фото: Пресс-служба Минобороны Азербайджана День победы в Азербайджане

В Приморском национальном парке вечером пройдет праздничный концерт, потом над Каспийским морем устроят фейерверк. А 9 ноября торжества продолжатся — в Азербайджане будут отмечать День национального флага. 8 и 9 ноября в стране объявлены выходными днями.

День Победы не остался незамеченным и в других странах. Например, в Пакистане цветами флага Азербайджана подсветили самую высокую башню страны Minar-e-Pakistan. Азербайджанская диаспора в Германии подготовила эмоциональный и полный патриотических чувств видеоролик, посвященный «празднику со слезами на глазах». Азербайджанцы России возложили цветы у посольства республики в РФ и посмотрели специально подготовленный фильм «Шуша, ты свободна!».

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев, одетые в камуфляж, встретили праздник в Шуше. Там азербайджанский лидер выступил с речью, в которой, в частности, заявил, что «азербайджанский народ, объединившись в кулак, выполнил свою историческую миссию». Также Алиев отметил, что «поражение в первой карабахской войне было неизбежным, так как антинациональная власть не может победить в войне», и в очередной раз подчеркнул, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе незаконно.

Что армянские вооруженные силы делают в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и хочу еще раз предупредить, что вывод армянских формирований не будет выполнен, то Азербайджан предпримет необходимые шаги, — сказал он, напомнив, что «российские миротворцы в Карабахе размещены временно, их срок пребывания указан в заявлении от 10 ноября 2020 года. Если армянская сторона на кого-то рассчитывает, то они вновь столкнутся с трагедией.

Контрнаступательная операция «Железный кулак», которая началась 27 сентября 2020 года, вернула Азербайджану территории, которые находились под контролем Еревана на протяжении 30 лет. Все это время земли пустовали, а находящиеся там дома и инфраструктура были полностью разрушены. 44-дневная война (в Азербайджане ее называют Отечественной) вернула Баку пять городов, четыре поселка, 286 сел и большое количество стратегических высот в Карабахе. В результате боевых столкновений 2908 военнослужащих азербайджанской армии погибли, шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Подписанное при посредничестве Москвы трехстороннее заявление между Баку и Ереваном стало «дорожной картой», которой они руководствуются сегодня в вопросах установления мира. Согласно пунктам этого документа, часть территорий перешла под контроль Азербайджана без единого выстрела. Кроме того, заявление предусматривают разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций, в том числе и предоставление возможности «беспрепятственного передвижения» между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

На настоящий момент эти пункты регулярно обсуждаются, но решения до сих пор нет. Нерешенным остается и вопрос вывода незаконных армянских формирований с территории Карабаха, которые должны были покинуть земли параллельно вводу в регион российского миротворческого континента. Тем не менее новые территории перешли под контроль Баку. Через месяц после подписания трехстороннего документа президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об учреждении Дня победы, который уже второй год отмечается с размахом не только в азербайджанской столице и других регионах республики, но и среди азербайджанцев по всему миру.

Тем временем Шуша, перейдя под контроль Азербайджана, стала центром внимания. В течение двух последних лет в городе прошло множество форумов, конференций, концертов, конкурсов. В Карабах постепенно возвращается новая жизнь, строятся новые дома и жилые массивы, восстанавливаются разрушенные здания и памятники архитектуры.