СМИ: Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/11ca7bf4-143a-11eb-a054-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: kremlin.ru

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 22 октября прибыл в Минск. Глава ведомства может встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Сегодня в Минске [глава СВР] Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом [Белоруссии Александром Лукашенко] через час, — пишет Telegram-канал «Пул первого» , раньше всех публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.

Накануне стало известно, что белорусская оппозиция будет наращивать свою активность по мере истечения срока «народного ультиматума» к властям республики 26 октября. Об этом заявил член президиума координационного совета Павел Латушко.

Выступая на онлайн-пресс-конференции, он сообщил, что у оппозиции есть отработанный план действий на тот случай, если Александр Лукашенко откажется покинуть пост президента к 26 октября, но раскрывать его детали политик не стал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава российской службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке США революции в Молдавии — в преддверии назначенных на 1 ноября президентских выборов в республике. Впрочем, такие заявления пока выглядят перестраховкой: до сих пор Москве и Вашингтону удавалось сохранять баланс в Кишинёве без конфронтации, и для преломления этой тенденции нет предпосылок.