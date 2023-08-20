Сладков заявил о долге РФ освободить Африку: что пишут военкоры 20 августа

Фото: AP/TASS

Последние события на Купянском направлении, новые гусеничные носилки, поставки F-16 и будущее Африки в свете угрозы сохранения колониальной структуры — российские военкоры обсуждают эти и другие события в своих Telegram-каналах. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Ситуация для ВСУ может стать близка к критической»

По состоянию на вечер 20 августа, по данным «Рыбаря», ВС РФ на Купянском участке продолжают штурм украинских позиций в районе Синьковки. «Заявления об оперативном окружении и скором освобождении села преждевременны», — отмечают авторы.

«На текущий момент бои идут в посадках к востоку, где российские подразделения улучшают тактическое положение. При поддержке артиллерии и авиации формирования противника были выбиты с нескольких опорных пунктов. Положение ВСУ, несмотря даже на переброску десантников 95 одшбр, ухудшается. На этом фоне любопытно выглядит принудительная эвакуация граждан из 68 населенных пунктов Харьковской области», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы «Рыбаря», в Сети появилась информация об уничтожении одной из переправ через реку Оскол, соединяющей группировку восточнее Купянска с городом. «Данные не подтверждены, однако если это окажется правдой, то ситуация для ВСУ станет близкой к критической», — подчеркивают авторы.

«Военкоры Русской Весны» рассказали об «интересной вражеской разработке»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показали на фото «интересную вражескую разработку», которую, по мнению военкоров, надо взять на заметку нашим изобретателям.

«У противника разрабатывают роботизированные гусеничные носилки для эвакуации раненых. Пока всего одни такие радиоуправляемые носилки в 125-й бригаде Теоробороны на Лиманском направлении. Дрон-эвакуатор в досерийном варианте стоит 70 000 гривен (177 000 руб), имеет грузоподъемность в 150 кг, и, как передают СМИ, „позволяет уменьшить эвакуационную группу с семи человек — до двух, максимум — трех“. Пульт работает на расстоянии до 100 метров, что даст возможность сохранять дистанцию между членами эвак-группы и значительно повысит ее выживаемость при артобстреле или бомбардировке с дрона», — говорится в сообщении.

Александр Коц встал на защиту Пушкина в Одессе

Военкор Александр Коц не поверил в прочность позиции мэра Одессы Геннадия Труханова, который заявил, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить и участь монумента должны решать сами жители.

«По мнению Труханова, многие украинцы уважают Пушкина, а его монумент устанавливал „не Путин“, а сами одесситы за свои средства. Абсолютно нормальная позиция для градоначальника. Если бы не одно „но“. Труханов — известный „флюгер“ и уже не раз менял свое мнение под давлением внешних обстоятельств. Изначально, напомним, он выступал против сноса памятника Екатерины II. За это мэра Одессы подвергли критике в радикальных кругах, а на сайте президента появилась петиция с призывом „разобраться“ с Трухановым. И он отступил», — напоминает Коц.

То же самое поведение градоначальник может продемонстрировать и сейчас, считает Коц.

«Отступит и сейчас, когда ему вновь погрозят пальчиком. Пушкин, олицетворение красоты и величия русского языка, для справжнього украiнця — как красная тряпка для быка», — объяснил журналист.

Внимание Александра Коца также привлекли слова советника министра обороны Украины Юрия Сака. Тот заявил, что у Киева нет истребителей F-16, поэтому приходится искать способ компенсировать их отсутствие. Пока что, по мнению военкора, «получается не очень».

«Изначально в генштабе ВСУ рассчитывали компенсировать нехватку самолетов и ударных вертолетов массированным применением дронов-камикадзе, управляемых реактивных снарядов GMLRS и крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Ударами этих средств поражения противник намеревался парализовать всю нашу логистику в полосе его наступления, уничтожать штабы, склады боеприпасов, накрывать места сосредоточения личного состава и техники. Но не удалось — в дело включились российские ПВО И РЭБ», — пишет Коц.

Журналист отмечает, что российские зенитно-ракетные комплексы «уверенно поражают как GMLRS, так и Storm Shadow». По его словам, «общая эффективность украинских ракетных ударов явно недостаточна, чтобы оказать влияние на ситуацию на фронте».

«А хваленых американских дронов-камикадзе Switchblade в зоне боевых действий что-то особо не видно. В отличие от российских „Ланцетов“», — констатирует военкор.

Евгений Поддубный показал, как Украина готовится обороняться от Белоруссии

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал в своем каналы фотографии того, как Украина «продолжает возводить оборонные позиции на границе с Беларусью в Волынской области».

«Вдоль кордона увеличено количество личного состава пограничников, возводятся фортификационные сооружения», — комментирует кадры репортер.

Александр Сладков призвал освободить Африку

Журналист Александр Сладков заявил о необходимости предоставить свободу Африке.

«Нет, ну Африку надо освобождать, хватит ей под колониальным „пробковым шлемом“ сидеть. Мы бились за её независимость в прошлом веке. Проиграли Холодную войну и Черный континент остался в кабале Запада ещё на десятилетия. Во-первых, свобода — это святое. Жить спокойно, зная, что рядом есть люди, которых гнетут другие, ощущающие себя „суперлюдьми“, — это не хорошо. А во-вторых, нам это в тему», — считает военкор.

Сладков убежден, что пока «американо-европейские колонизаторы пытаются нам вывернуть руки», у Африки появился шанс избавиться от влияния Франции. «И мы не дадимся, и колониальный режим будет низвергнут. Надо доделать наши африканские дела до конца», — уверенно говорит Сладков.

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