Скончался не успевший заступить на работу посол Белоруссии в США

https://static.news.ru/photo/db89d9fe-46b6-11eb-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Олег Кравченко Фото: mfa.gov.by

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, недавно назначенный на пост посла республики в Вашингтоне, скоропостижно скончался.

Олег Иванович Кравченко скоропостижно скончался, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.

Причина смерти дипломата не уточняется. Дипломату было всего 49 лет. В белорусском МИД подчеркнули, что дипломат так и не успел уехать в США, чтобы занять свой кабинет в посольстве в Вашингтоне.

Кравченко родился в Минске в 1971 году, в МИД Белоруссии он работал с 2007 года. Он был частью дипмиссии Белоруссии в США в 2008–2014 годах, после чего вернулся в Минск. В 2007 году он занял пост заместителя главы МИД.

1 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео совершил официальный визит в Минск и провёл переговоры с Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем. По результатам переговоров стороны подтвердили готовность обменяться послами.

В июле NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого за 12 лет посла республики в США, им стал замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко.