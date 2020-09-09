СК Белоруссии прокомментировал арест Колесниковой

https://static.news.ru/photo/ca447634-f2b2-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии продолжает расследование уголовного дела по части 3 статьи 361 УК РБ (публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя) в отношении оппозиционных лидеров.

В сообщении на сайте ведомства указывается , что следствие получило доказательства совершения членами Координационного совета оппозиции действий, «направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности».

В СК РБ отмечают, что эти деяния совершались в том числе с помощью СМИ и сетевых ресурсов. Задержанные члены КС Мария Колесникова и Максим Знак, которых подозревают в совершении вышеописанных преступлений, отправлены под арест с санкции прокурора. Также отмечается, что среди задержанных оказался адвокат Колесниковой Илья Салей.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой неизвестными в масках, которые схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу проинформировали о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя соратниками. Как стало известно позже, она порвала паспорт при попытке выдворить её за пределы республики.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе № 1. На следующий день было объявлено, что она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, став первым членом Координационного совета оппозиции с таким статусом.

Как передавал NEWS.ru, защита Колесниковой намерена обжаловать её арест.