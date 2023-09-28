Симоньян заявила, что эфенди Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что непризнанная Нагорно-Карабахская Республика самораспустилась. Так она прокомментировала сообщения о подписании президентом НКР Самвелом Шахраманяном указа о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Симоньян отметила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически подарил Карабах Азербайджану.

С Нового года Карабах прекращает свое существование. Республика официально самораспустилась. Эфенди Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану. А подарки, как известно, не отдарки, — написала Симоньян.

Согласно указу Шахраманяна, все госучреждения и подведомственные организации непризнанной республики распускаются, а население должно самостоятельно определиться с решением о дальнейшей жизни в регионе. В частности, в указе говорится, что все жители после вступления указа в силу должны ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве российского миротворческого контингента, для всего населения Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.