Силовики задержали людей на митинге в поддержку Колесниковой

https://static.news.ru/photo/c118c0ac-f1e9-11ea-8fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников митинга в Минске в поддержку члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, местонахождение которой до сих пор доподлинно неизвестно. Нескольких человек увезли в РУВД.

Об этом журналистам ТАСС рассказала пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.

Подтверждаю, что задержаны несколько человек в рамках административного процесса за участие в несанкционированной акции, — сказала она.

Мероприятие проходит у Комаровского рынка в белорусской столице.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным задержание члена президиума КС оппозиции Марии Колесниковой. По его словам, Колесникова намеревалась сбежать из Белоруссии на Украину к своей сестре.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь — член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.