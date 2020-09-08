Силовики задержали людей на митинге в поддержку Колесниковой

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников митинга в Минске в поддержку члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, местонахождение которой до сих пор доподлинно неизвестно. Нескольких человек увезли в РУВД.
Об этом журналистам ТАСС
Подтверждаю, что задержаны несколько человек в рамках административного процесса за участие в несанкционированной акции, — сказала она.
Мероприятие проходит у Комаровского рынка в белорусской столице.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным задержание члена президиума КС оппозиции Марии Колесниковой. По его словам, Колесникова намеревалась сбежать из Белоруссии на Украину к своей сестре.
7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь — член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.
8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.
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