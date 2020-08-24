Силовики начали задерживать протестующих в центре Минска

https://static.news.ru/photo/3935a268-e62c-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ОМОНа начали задерживать людей, которые вышли на площадь Независимости в Минске для проведения акции протеста.

Люди стали собираться у Дома правительства республики в 19:00. Они попытались установить оборудование для проведения мероприятия в формате открытого микрофона, передаёт Tut.by.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске протестующие устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой. Его цель — показать, как содержались задержанные во время демонстраций люди. Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и встали туда вместе в количестве 50 человек. Именно столько людей заталкивали силовики в одну камеру из-за нехватки помещений для задержанных на митингах в первые дни протестов.