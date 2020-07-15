Штаб Бабарико подал в ЦИК жалобу на отказ от регистрации кандидата

https://static.news.ru/photo/f8c8d56e-c6ab-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Представитель штаба белорусского оппозиционера Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала о передаче в Центризбирком жалобы на отказ от регистрации политика в качестве кандидата в президенты.

Об этом она рассказала журналистам возле здания ЦИК, где передавала документы.

Жалобу приняли, всё было очень дружелюбно и вежливо, — передаёт РИА Новости.

В этом месте собралось множество людей, которые по призыву штаба Бабарико пришли к зданию комиссии подать обращения в связи с отказом в регистрации ему и Валерию Цепкало. Они стояли в очереди, однако пропустили Колесникову вперёд и проводили её аплодисментами.

Сотрудница штаба поблагодарила белорусов за солидарность и отстаивание своего законного права на подачу обращений и жалоб.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы государства Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что по всей республике проходят акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников акций.