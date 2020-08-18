Штаб Бабарико отправил письма послам России и Евросоюза

https://static.news.ru/photo/a742f8c6-e18d-11ea-8be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: twitter.com/ tetsunatsuko

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико отправил послам РФ и ЕС письма с описанием ситуации в стране. Соответствующее заявление сделала член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Мы познакомили с нашим видением, я сейчас говорю про штаб Виктора Бабарико, с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам — мы ознакомили с нашим видением международное сообщество и РФ. Например, мы послали документ на имя посла РФ в Белоруссии. Нам сказали, что сообщение доставлено. Email, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам Колесниковой, данная информация является абсолютно открытой и показывает позицию жителей Белоруссии по фактам насилия и результатам выборов.

Протесты в Белоруссии вспыхнули 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны обнародованными ЦИК результатами, согласно которым в очередной раз побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко. В ходе столкновений между протестующими и силовиками погиб один человек, задержаны более двух тысяч участников акций.

Как информировал NEWS.ru, белорусская оппозиция не собирается разобщаться с Россией. Власти должны поддерживать хорошие отношения со страной, на которую приходится половина экспорта, заявил бывший дипломат Павел Латушко.