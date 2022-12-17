Шесть человек погибли при взрыве газа в Минске

Фото: minsk.mchs.gov.by

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Минске, произошедшего в ночь на 17 декабря, сообщается в Telegram пресс-службы Следственного комитета Белоруссии. Взрыв произошел в жилом доме на бульваре Шевченко около 03:3.

Произошло возгорание в жилом доме на бульваре Шевченко. Погибли 6 человек. <...> Сотрудниками МЧС из жилого дома эвакуированы более 20 человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что инцидент имел место на втором этаже здания. Детали происшествия выясняются следственно-оперативной группой УСК по городу Минску и Главного следственного управления центрального аппарата. Координатором на месте ЧП выступает первый заместитель председателя СК Олег Шандарович.

Ранее стало известно, что в центре Рязани в двухэтажном жилом доме взорвался газ. Возгорания после взрыва не произошло. Разрушенными оказались перегородки между первым и вторым этажами.