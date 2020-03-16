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Российское посольство в Узбекистане прорабатывает детали эвакуации из страны граждан РФ из-за коронавируса.

Об этом сообщает консульский отдел посольства в своём Facebook. По его данным, дипмиссия составляет списки россиян, которые желают покинуть Узбекистан.

Прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России, — говорится в сообщении.

В связи с распространением коронавируса Узбекистан с 16 марта временно закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Узбекистана объявили о закрытии на карантин всех детских садов, школ и вузов, после того как в стране был выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией.